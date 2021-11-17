"اسباب مجهولة" تعيق استئناف العمل بمجمع نفطي غربي العراق .. صور

شفق نيوز/ رأى مسؤول محلي غربي العراق، يوم الاربعاء، أن أسباباً "مجهولة" تقف عائقاً امام استئناف العمل بمجمع نفطي للتصدير رغم اعادة تأهيله.

وقال قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار أحمد المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن اسباباً "مجهولة" تقف عائقاً امام عملية تصدير النفط إلى الاردن، رغم انجاز كافة الاعمال اللوجستية بمجمع "تي وان" النفطي، الكائن بالقضاء(غربي العراق).

وأضاف المحلاوي، أن "جميع الامور اللوجستية في محطة "تي وان" النفطية، جاهزة، خاصة تلك المتعلقة بمحطة الضخ، بالإضافة إلى جاهزية محطات التحميل والعدادات، وساحات ايواء الشاحنات والصهاريج، مستدركاً "حتى الان ما تزال الاسباب مجهولة بشأن تأخير فتح المحطة وتصدير النفط باتجاه الأردن".

وأوضح المحلاوي، أن "الامر يتعلق بشركة نفط الشمال، ووزارة النفط" تحديداً.

من جانبه، أكد مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، اكمال تأهيل مجمع (تي وان) النفطي بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية"، موضحاً أن المجمع يضم محطة ضخ كانت تجهز 750 الف برميل يومياً خلال سنوات ما قبل سقوط النظام السابق، ويتم تصديرها الى الاردن".

أما الآن، يقول الطرموز، إنه "بعد تأهيل المحطة، فأصبح من الممكن تصدير 250 الف برميل".

وأضاف الطرموز، لوكالة شفق نيوز، أن "المجمع يضم ايضا دوراً سكنية ودوائر ذات علاقة مرتبطة بشركة نفط الشمال"، مبيناً أن محطته "تعد من المحطات المهمة في مجال تصدير النفط بالعراق".

وأكد الطرموز، أن "استئناف عمل المحطة، سيؤدي الى توفير فرص العمل لاعداد كبيرة من العاطلين، اضافة الى تشغيل الاسطول الناقل في الانبار، والذي يضم اكثر من عشرة آلاف سيارة حوضية، كما يساهم بزيادة إيرادات منفذ طريبيل، وينشط الحركة الاقتصادية في عموم المناطق الغربية من الأنبار".

ولفت مستشار محافظ الانبار، إلى أن "عملية نقل النفط الخام الى المحطة، سيكون من خلال نقل من كركوك ثم بيجي ثم حديثة وصولا الى قضاء القائم، وذلك عن طريق انابيب النفط، والتي تم إعادة تأهيلها بالكامل من قبل وزارة النفط، وهي جاهزة للنقل والتصدير".

وطالب الطرموز، وزارة النفط بضرورة "البدء باستئناف عمل المحطة، خاصة بعد اكمال اعمال التأهيل فيها، من قبل شركة نفط الشمال"، مؤكداً، أنه "ليس هناك اي سبب يمنع وزارة النفط من عدم استئناف عمل المحطة، إلا أن الامر متوقف على قرار المباشرة".

الجدير بالذكر أن المحطة متوقفة منذ أكثر من 18 عاماً، وذلك منذ دخول القوات الامريكية الى العراق، كما انها تعرضت للدمار والسرقة إبان سيطرة تنظيم "داعش" على الانبار.