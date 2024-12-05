ارنست ويونغ: هيكلة مصرف الرافدين وصلت الى 74%

شفق نيوز/ اكدت شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية، اليوم الخميس، ان هيكلة مصرف الرافدين وصل الى 74% .

وقال فراس كيلاني، الخبير في مشروع الهيكلة من الشركة البريطانية إن "مشروع هيكلة تقدم بشكل كبير جداً منذ بدئه في أيلول من عام 2024 ووصل حالياً إلى 74٪ وسيتم الانتهاء من المرحلة القادمة من نطاق العمل نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع".

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي ورد لوكالة شفق نيوز حول ترأس محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق إجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين.

وبين المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، واقع العمل على هذا المشروع الذي طرح فيه الفرص المتاحة ضمن بيئة العمل المصرفية في العراق وآلية تطوير مخطط الهيكلة في جانبيه التشغيلي والمالي.

فيما أكد معالي المحافظ أن دعم رئيس الحكومة العراقية في هذا الجانب سرَّع بشكل إيجابي تقدم المشروع، للوصول الى مراحل مهمة في عملية الهيكلة والتطوير في مصرف الرافدين.