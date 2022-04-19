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ارقام مهولة لـ"تك تك" دخلت العراق منذ العام 2015

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T19:01:18+0000
ارقام مهولة لـ"تك تك" دخلت العراق منذ العام 2015

شفق نيوز/ كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" المختصة بالشأن الاقتصادي، يوم الثلاثاء، عن حجم استيراد العراق لعجلة "تك تك" الهندية منذ العام 2015 ولغاية العام الماضي.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بلغ استيراد العراق من عجلات الـ(تك تك) منذ 2015 من الهند، اكثر من 151 الف عجلة بقيمة تجاوزت 137 مليون دولار امريكي".

وبين ان "معدل الاستيراد ارتفع بشكل مضطرد خلال السنوات السابقة حتى وصل في عام 2021 بحدود 50 الف (تك تك) وبقيمة 48 مليون دولار امريكي".

واشار الى ان "الهند تعتبر المصدر الرئيسي لهذه العجلة وشهدت الاسواق العراقية إقبالاً كثيفاً على هذه العجلات كونها تحل مشاكل التنقل في الشوارع المزدحمة والتي يصعب التنقل فيها، مما قدمت حلولاً كبيرة".

ولفت العبيدي إلى أن "عدم وجود الية لتسجيل هذه العجلات بشكل رسمي في دوائر المرور، وايضا عدم وجود اليات لمنح رخص لسياقة هذه العجلة، شكلاً ضغطاً كبيراً على الشارع وايضا أسهما في الكثير من المشاكل الامنية".

وأكد رئيس "عراق المستقبل" أن على "الجهات المعنية العمل على تخطيط دخول هذه العجلات واليات التسجيل والا فإن تفاقمها ينذر بالكثير من المشاكل على مختلف المستويات".

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