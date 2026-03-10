ارتفع سعر الذهب وسط ضعف الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض تكاليف الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً.

من المرجح أن يؤدي الانحسار عن الارتفاع المحتمل في التضخم الناجم عن الحرب إلى تقليل فرص قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي بالنسبة للذهب الذي لا يدر عائداً.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 5179.52 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة الـ 02:33 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.7% لتصل إلى 5188.70 دولارًا.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4%، مما جعل سعر الذهب المسعر بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بسبب الأخبار الواردة من الرئيس الأمريكي ترامب نفسه، والتي تفيد بوجود احتمال لخفض التصعيد... لذلك ما قد نشهده هو أن توقعات التضخم المحتملة تبدأ في التراجع في ضوء هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط"، كما قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في OANDA.

كما حذر ترامب من أن الهجمات الأمريكية قد تتصاعد بشكل حاد إذا سعت إيران إلى منع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3% ليصل إلى 89.60 دولارًا للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 2208.16 دولارًا، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1693.84 دولارًا.