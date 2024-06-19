ارتفع النفط بعد توترات الشرق الأوسط وزيادة في مخزونات الخام الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ بدد القلق بشأن تصاعد الصراع في أوروبا والشرق الأوسط مخاوف الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس ستة سنتات إلى 85.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو عشرة سنتات إلى 81.67 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة بدون طيار أوكرانية إلى حريق في ميناء نفطي بميناء روسي كبير، وفقا لمسؤولين روس ومصدر بالمخابرات الأوكرانية.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس من "حرب شاملة" وشيكة مع اللبنان، وتثير الحرب المتصاعدة في المنطقة احتمالات تعطل إمدادات النفط الخام من المنتجين الرئيسيين.