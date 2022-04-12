ارتفع الذهب الثمين مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار والسندات الامريكية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للآخرين من حاملي العملات.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3 ٪ عند 1958.61 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر يوم الاثنين، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1962.90 دولارا.

وعاد مؤشر الدولار إلى ما فوق 100، بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 100.19، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الاول 2018.

الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية للآخرين حاملي العملات، في حين أن تؤدي معدلات الفائدة والعوائد أعلى في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي تستخدم أيضًا كملف التحوط ضد ارتفاع التضخم.

ارتفع البلاديوم بنسبة 1 ٪ عند 2،457.49 دولارًا، وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى25.18 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 981.56 دولارًا.