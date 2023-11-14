ارتفعت بنسبة 85%.. البنك المركزي العراقي يحوّل نحو 200 مليون دولار الى الخارج في يوم

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء، بنسبة 85% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 199 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 229 مليونا و 685 الفا و 454 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 199 مليونا و 425 الف و454 دولارا مرتفعة بنسبة 85% عن المبيعات النقدية البالغة 30 مليونا و 260 الف دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 130 شركة.