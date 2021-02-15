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ارتفعت بنسبة 31%.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 38 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-15T08:47:34+0000
ارتفعت بنسبة 31%.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 38 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، بنسبة 31‎% لتصل الى 38 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 31.03% لتصل الى 38 مليوناً 206 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 29 مليوناً 452 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم الشراء بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 11 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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