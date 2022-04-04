ارتفاع يطرأ على اسعار النفط مع ثقل مخاوف الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار المخاوف بشأن شح المعروض وتباطؤ زيادة الحفارات الامريكية حتى مع تطلع المستثمرين لتحرير الإمدادات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الدول المستهلكة والهدنة في اليمن، مما أثار الآمال في أن مشكلات الإمدادات في الشرق الأوسط قد تنحسر.

وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.09٪ إلى 104.48 دولارات للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.30 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 3 سنتات أو 0.03٪، وانخفض كلا العقدين بمقدار دولار واحد عند افتتاح الأسواق يوم الاثنين.

وعلى الرغم من دعوات بايدن لشركات الطاقة الأمريكية لزيادة الإنتاج، ما يزال النمو في عدد الحفارات بطيئًا حيث يواصل المنقبون إعادة الأموال إلى المساهمين من أسعار الخام المرتفعة بدلاً من زيادة الإنتاج.

وتوسطت الأمم المتحدة في هدنة لمدة شهرين بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ سبع سنوات، وتعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم من قبل الحوثيين خلال الصراع .

وقالت مصادر بالصناعة إن إنتاج مكثفات النفط والغاز في ثاني أكبر مصدر في العالم تراجع إلى 11.01 مليون برميل يومياً في مارس / آذار من متوسط إنتاج بلغ 11.08 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط.

وتضررت صناعة النفط الروسية من العقوبات الغربية ونفور المشترين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتراوح تقديرات خسائر معروض النفط الروسية بين مليون و 3 ملايين برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 13٪ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم بيع ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو/ ايار.

وقال بايدن إن الإصدار، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وحددت وزارة الطاقة الأمريكية رسمياً بيع النفط من احتياطيات الطوارئ، بينما وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية أيضًا على الإفراج عن المزيد من النفط يوم الجمعة، وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه سيتم الإعلان عن الحجم هذا الأسبوع.