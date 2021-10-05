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ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-05T07:09:59+0000
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم، 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح امس الاثنين 147600 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

 

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