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ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-16T08:38:16+0000
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (16 اب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 365 الف دينار مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي سجل البيع فيه 361 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 360 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 335 الف دينار مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي سجل سعر البيع 331 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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