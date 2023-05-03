ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 142900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 142100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 142000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143200 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.