ارتفاع إيرادات العراق النفطية بنسبة 5.5% في شهر ايلول

شفق نيوز/ ارتفعت إيرادات العراق من النفط بنسبة 5.5% على أساس شهري لتصل الى 9.494 مليار دولار، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى ارتفاع اسعار النفط.

ووفقا لمجموعة بيانات وإحصاءات صدرت عن وزارة النفط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر ايلول الماضي ارتفعت بمقدار 497 مليون دولار وبنسبة 5.5% لتصل الى 9.494 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر اب التي بلغت فيها الإيرادات 8.997 مليارات دولار.

وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 7 % على أساس شهري لتصل الى 9.423 مليارات دولار، مقارنة بشهر اب التي بلغت فيها الإيرادات 8.781 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن العراق صدر النفط الخام للأردن عبر الحوضيات وبلغت الايرادات 35 مليونا دولارا بكمية 449 الف برميل.

وعزا الخبير الاقتصادي محمد الحسني ارتفاع الايرادات المالية بالرغم من انخفاض الانتاج لشهر ايلول الى ارتفاع اسعار النفط بفارق 9 دولارات مقارنة بشهر اب، مستدركا انها ظلت هذه الصادرات، مشيرا ان الاسعار حصلت دعما من ارتفاع الاسعار النفط عالميا بعد تخفيض دول منظمة اوبك لانتاجهم والتي بلغت اكثر من 95 دولارا.

واضاف ان تقليص الانتاج النفطي ادى الى حدوث فجوة بين ما هو معروض وبين الطلب العالمي بالرغم من البيانات الاقتصادية الغير مشجعة لدى الصين وامريكا مما رفع سعر النفط.

وتوقع الحسني ان يتجاوز سعر النفط 100 دولار في نهاية العام الحالي في حال استمرت منظمة اوبك على تخفيض انتاجها النفطي.