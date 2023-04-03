ارتفاع إيرادات العراق النفطية بنسبة 4.56 % لشهر آذار

شفق نيوز/ ارتفعت ايرادات العراق النفطية على أساس شهري بنسبة 4.56% لشهر اذار الماضي لتصل الى 7.404 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة النفط واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن مجموع الإيرادات النفطية لشهر آذار ارتفعت بنسبة 4.56% لتصل الى 7.404 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر شباط التي بلغت فيها الإيرادات 7.081 مليارات دولار.

وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 6.08% على أساس شهري لتصل الى 7.260 مليارات دولار مقارنة بشهر شباط التي بلغت فيها الإيرادات 6.844 مليارات دولار.

فيما انخفضت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 42.66% على اساس شهري لتصل الى 125 مليون دولار، مقارنة بشهر شباط الذي بلغت فيه الإيرادات 218 مليون دولار.

أما بالنسبة للصادرات النفطية لشهر اذار فإن هذه الصادرات، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 9.38% على أساس شهري في اذار لتصل الى 100 مليون و 913 ألف برميل، مقارنة بشهر شباط الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 92 مليونا و255 ألف برميل.

واعلنت وزارة النفط السبت الفائت، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار، مبينة أنها بلغت 100 مليون و 913 ألفا و27 برميلاً بإيرادات بلغت 7.404 مليارات دولار.