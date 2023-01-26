ارتفاع إيرادات العراق النفطية بنسبة 4 ٪ في شهر

شفق نيوز/ ارتفعت ايرادات العراق النفطية بنسبة 4 % على أساس سنوي في شهر كانون الاول الماضي، فيما ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 1.68%.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن إيرادات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 4.29% على أساس سنوي في كانون الأول لتصل الى 7.708 مليارات دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 الذي بلغت الإيرادات النفطية فيه 7.391 مليارات دولار".

وأظهرت البيانات، أن "مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الاول انخفضت بنسبة 7.37% على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.321 مليارات دولار".

واشارت الى ان "صادرات العراق النفطية لشهر كانون الاول الماضي ارتفعت بنسبة 1.68% على أساس سنوي لتسجل 103.281 مقارنة بنفس الشهر من العام 2021 التي سجلت فيها الصادرات النفطية 101.579 مليون برميل".

يذكر أن العراق يصدر أكثر من 65% من النفط الخام لدول شرق آسيا وخاصة الصين والهند، كما يصدر البقية لدول اوربا وامريكا.