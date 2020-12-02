ارتفاع ودائع العراقيين لدى المصارف بأكثر من 15 %

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، يوم الاربعاء، ارتفاع ودائع المواطنين لدى المصارف بنسبة بلغت اكثر من 15 %، مبينا ان المصارف لم تستغل السيولة النقدية الناتجة عن زيادة رؤوس الاموال في تقديم التسهيلات المصرفية للمستثمرين.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "ودائع المواطنين ارتفعت لدى المصارف بنسبة 15.36% في الربع الاول من عام 2020 ، مقارنة مع الربع الرابع من سنة 2019 كما ارتفعت بنسبة 26.68% مقارنة مع الربع الاول من سنة 2019".

واضاف ان "ارتفاع هذه النسبة هي اشارة واضحة الى نجاح جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي من خلال توطين الرواتب واستخدام وسائل الدفع الالكترونية لاسيما لموظفي القطاع العام بالاضافة للقطاع الخاص مما ادى الى زيادة حجم الودائع لدى المصارف وادى كذلك الى زيادة الائتمان"، متوقعا عدم تعرض القطاع المصرفي إلى ازمة مالية في الاجل القصير.

واشار الى انه "اذا استمر تحسن القطاع المصرفي بهذا الشكل فانه سيكون له دور اكبر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير السيولة النقدية".

وتابع الجهاز بالقول، "بالرغم من ذلك فان المصارف لم تستغل السيولة النقدية الناتجة عن زيادة رؤوس الاموال في تقديم التسهيلات المصرفية للمستثمرين".

واوصى الجهاز "بتخفيض الفوائد على القروض لتشجيع المستثمرين على الاقتراض من المصارف حيث ان نسبة معامل الانتشار لمعدل الفائدة البالغة 8.21% عالية عن النسبة المعيارية البالغة 4%".