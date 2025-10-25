ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة في العراق نتيجة تأثرها بعدة عوامل اقتصادية عالمية من أبرزها معدلات التضخم، وتحركات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية.

ومع افتتاح السوق صباح اليوم السبت ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 819 الف دينار، وسعر الشراء 815 الفا، فيما سجلت اسعار يوم الخميس الماضي 816 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 789 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 785 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 820 الف دينار و 830 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 790 الفا و 800 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث بلغ عيار 22 بيع 880 ألف دينار، وعيار 21 بيع 840 ألفا، وعيار 18 بيع 720 ألف دينار.