"ارتفاع واستقرار"..  أسعار الذهب اليوم في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 405 الاف دينار، وسعر شراء 401 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 403 الاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفع ايضا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب للبيع بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 22 سعرا بلغ 435 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 الف دينار وعيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات