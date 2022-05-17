ارتفاع واردات الهند النفطية والعراق يتقدم المصدرين

شفق نيوز/ أظهرت بيانات أولية من مصادر تجارية أن واردات الهند من الخام ارتفعت في نيسان المنصرم، حيث شحنت المصافي الهندية 4.7 ملايين برميل يوميًا من النفط، بزيادة 6.9٪ عن الشهر السابق ونحو 11.6٪ أعلى من العام السابق 2021، عندما أثرت موجة COVID-19 الثانية على الطلب المحلي للنفط.

في شهر نيسان، واصل العراق احتلال المرتبة الأولى بين موردي النفط للهند، تليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأصبحت روسيا رابع أكبر مورد للنفط إلى الهند في نيسان، مع توقع زيادة الأحجام في الأشهر المقبلة حيث حفزت الأسعار المنخفضة الطلب من أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم .

كما ارتفعت حصة روسيا في مشتريات الهند من النفط الأرخص ثمناً التي تجنبها العديد من الدول والشركات الغربية إلى مستوى قياسي بلغ 6٪ ، حوالي 277 ألف برميل يوميًا في نيسان، ارتفاعًا من حوالي 66 ألف برميل يوميًا في آذار، عندما كانت في المركز العاشر.

كما انخفضت حصة النفط الأفريقي في إجمالي واردات الهند من النفط إلى حوالي 6٪ في نيسان من 14.5٪ في آذار، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى النصف تقريبًا إلى 3٪.

وتذهب ما يقارب من 70 بالمئة من صادرات العراق النفطية الى آسيا وخاصة الهند والصين، فيما اعتبر مسؤول حكومي هندي ان المصافي الهندية تستورد نسبة 23 بالمائة من نفطها الخام من العراق.