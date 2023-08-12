ارتفاع واردات الهند النفطية من العراق في تموز

شفق نيوز/ ارتفعت واردات الهند النفطية من العراق في يوليو / تموز الى نحو 945 ألف برميل يوميا .

وأظهرت بيانات كبلر، أن واردات الهند النفطية من العراق ارتفعت الى نحو 945 ألف برميل مقارنة بنحو 818 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت أن متوسط الواردات النفط الهندية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من هذا العام من شهر (كانون الثاني الى تموز ) استوردت في المتوسط 901 ألف برميل يوميا من النفط العراقي مقارنة بـ 1.12 مليون برميل يوميا خلال المدة نفسها من عام 2022، و 699 ألف برميل يوميا في عام 2021.

وأشارت إلى أن العراق اعتاد أن يكون أكبر مورد للنفط إلى الهند، ولكنه انتقل إلى المركز الثاني، منذ أن بدأت نيودلهي في شراء النفط الروسي بخصم كبير.

وصرّح وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، في يونيو/حزيران، بأن بلاده تريد زيادة مشترياتها السنوية من النفط العراقي، التي تبلغ -حاليًا نحو مليون برميل يوميًا.