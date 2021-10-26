ارتفاع نفط البصرة "الخفيف" لأكثر من 85 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة "الخفيف"، يوم الثلاثاء، ليسجل أعلى من 85 دولاراً للبرميل.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 52 سنتاً وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.61% ليصل الى 85.11 دولاراً، فيما سجل خام البصرة "الثقيل" ارتفاعاً ايضا بمقدار 1.71 دولاراً او ما يعادل 2.18% ليصل الى 80.18 دولاراً.

وارتفعت جميع خامات منظمة اوبك وباسعار مختلفة حيث سجل خام العربي السعودي 84.25 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 85.69 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 86.64 دولارا، وجيراسول الانغولي 85.73 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 85.84 دولارا".

وارتفعت اسعار النفط اليوم ليصل خام برنت لاكثر من 86 دولارا في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع لأسعار الغاز.