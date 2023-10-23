ارتفاع نسبة تحويل الدولار الى خارج العراق في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الاثنين، بنسبة 76% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 161 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 200 مليون و513 الفا و658 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 161 مليونا و 763 الف و 685 دولارا مرتفعة بنسبة 76% ، عن المبيعات النقدية البالغة 38 مليونا و750 الف دولارا .

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 22 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 76 شركة.