ارتفاع نسبة الصادرات الهندية إلى العراق خلال العام 2023

شفق نيوز/ ذكرت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الخميس، أن الصادرات الهندية إلى العراق ارتفعت بنسبة 51% في شهر نيسان/ أبريل من العام 2023 .

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة اليوم، فإن مجمل الصادرات الهندية الى العراق تمثل بحدود 1% من مجمل صادرات تلك البلاد بشكل عام بعد أن كانت في السنة الماضية بحدود 0.5% من مجمل الصادرات الهندية.

كما أشار التقرير إلى أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة في استيرادات الوقود وتحديدا مادة الكازولين التي ارتفعت بنسبة 68% ، تليها مادة الرز التي ارتفعت بمقدار 90% ، ثم مادة السكر التي ارتفعت بنسبة 40% ، تليها اللحوم الحمراء التي ارتفعت بنسبة 15% ، وتمثل هذه المواد الأربع ما نسبته 73% من مجمل استيرادات العراق من الهند.

ويبلغ حجم الاستيراد العراق السنوي من الهند بحدود 2.6 مليار دولار امريكي ومن المتوقع ان يتجاوز هذه السنة حاجز 4 مليارات دولار امريكي في حالة الاستمرار باستيراد مادة الكازولين (البنزين)، بحسب تقرير المؤسسة.