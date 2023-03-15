ارتفاع إنتاج أوبك.. العراق وانغولا أكثر الدول خفضا لإنتاجهما في شهر

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم الاربعاء، أن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط في شباط ارتفع بمقدار 117 الف برميل يوميا ليصل الى 28.924 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي بفعل ارتفاع إنتاج نيجيريا والسعودية، فيما كان العراق وانغولا أكثر دول المنظمة خفضا لإنتاجهما حسب المصادر الثانوية للمنظمة.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة اوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "اكبر الارتفاعات جاءت اولا من نيجيريا اذ ارتفع انتاجها النفطي نحو 72 ألف برميل يوميا ليصل الى 1.380 مليون برميل يوميا، يليها السعودية بارتفاع بلغ 59 ألف برميل يوميا ليصل انتاجه النفطي الى 10.361 ملايين برميل يوميا، يليه الكونغو بارتفاع 21 ألف برميل، تليها كل من إيران وليبيا بمقدار 17، 16 ألف برميل يوميا على الترتيب".

واشارت الى ان "الدول التي انخفض انتاجها جاءت انغولا على رأس المجموعة بانخفاض بلغ 52 ألف برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض بلغ 25 الف برميل يوميا ليصل انتاجه النفطي الى 4.387 ملايين برميل ومن ثم الكويت بانخفاض بلغ 11 الف برميل يوميا والامارات بانخفاض بلغ 4 آلاف برميل ".

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها لشهر آذار أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، دون تغيير عن التوقعات السابقة.