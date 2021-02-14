ارتفاع إنتاج أوبك نحو 180 برميل يومياً في كانون الثاني

شفق نيوز/ قالت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، الاحد، إن إنتاج أعضاء المنظمة (13 عضوا)، ارتفع نحو 180 ألف برميل يوميا خلال كانون الثاني الماضي، وسط ارتفاع إمدادات النفط السعودية وإيران.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن إنتاجها ارتفع إلى 25.496 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 25.315 مليون برميل يومياً في كانون الأول السابق له أي بزيادة بنحو 180 ألف برميل يوميا.

وحسب التقرير، رفعت 7 دول إنتاجها خلال الشهر الماضي بأرقام متفاوتة أبرزها السعودية (أكبر منتج للنفط في أوبك)، التي زادت إنتاجها بنحو 89 ألف برميل يوميا إلى 9.054 ملايين برميل، وزادت فنزويلا انتاجها بنحو 72 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى أن ايران رفعت إنتاجها هي الاخرى بنحو 62 ألف برميل يوميا، بينما زادت الإمارات إنتاجها بنحو 36 ألف برميل يوميا، ثم الكويت 22 ألف برميل يوميا، والجزائر بنحو 8 آلاف برميل يوميا وانغولا بنحو 7 آلاف برميل يوميا.

في المقابل، خفضت 6 دول إنتاجها في مقدمتها ليبيا بنحو 51 ألف برميل يوميا، ثم ونيجيريا 31 ألف برميل يوميا، والعراق بنحو 13 ألف برميل، وغينيا الاستوائية 9 آلاف برميل يوميا، والغابون بنحو 8 آلاف برميل يوميا والكونغو بنحو الفين برميل يوميا.

وفي أبريل/ نيسان، توصلت مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز.

ومطلع أغسطس/آب الحالي، بدأ تخفيف التخفيض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.