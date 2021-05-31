ارتفاع إنتاج نفط أوبك في آيار عن الشهر السابق

شفق نيوز/ كشفت وكالة رويترز، يوم الاثنين، عن زيادة الإنتاج النفطي اليومي لدول منظمة أوبك خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر نيسان الماضي.

وأظهر مسح أجرته الوكالة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا، ضخت في آيار 25.52 مليون برميل يوميا، بزيادة 280 ألف برميل عن شهر نيسان.

وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو حزيران 2020 عدا شباط الماضي.

وكانت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، قرروا بدءا من أول مايو أيار تخفيف تخفيضات المعروض القياسية التي تقررت في 2020.

وتجتمع أوبك+ غدا الثلاثاء ويتوقع المندوبون ألا يحيد المنتجون عن الخطة القائمة.

وقال إيوجن فاينبرج من كومرتس بنك، إن "سوق النفط تبدو في حالة جيدة للغاية قبيل اجتماع غد.. رغم قيود الحركة التي مازالت قائمة، الطلب النفطي يتعافى بحيوية في أنحاء العالم".

ويسمح اتفاق أوبك+ بزيادة 277 ألف برميل يوميا في إنتاج أوبك في مايو أيار مقارنة مع أبريل نيسان، وقد تعهدت السعودية بزيادة 250 ألف برميل يوميا في إطار خطة للتراجع التدريجي عن خفض طوعي قدره مليون برميل يوميا نفذته في فبراير شباط ومارس آذار وأبريل نيسان.

لكن في ظل قيود ببلدان أخرى تُبطل أثر الخطوة السعودية، جاءت زيادة إنتاج أوبك في مايو أيار دون المتوقع في المسح، ومازالت المنظمة تضخ أقل كثيرا مما ينص عليه الاتفاق.

وبلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات المتعهد بها 122% في مايو أيار، بحسب المسح، مقارنة مع 123% في ابريل نيسان.