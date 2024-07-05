ارتفاع إنتاج شركة نفط الشمال العراقية لنحو 400 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، يوم الجمعة، بارتفاع إنتاج الشركة النفطي إلى أكثر من 360 ألف برميل يومياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الانتاج في شركة نفط الشمال بلغت اكثر من 360 ألف برميل في اليوم، ونعمل خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي أن يصل الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا بعد تطوير واستصلاح عدد من الآبار النفطية في حقول تابعة لشركة نفط الشمال، وتم انجازها من قبل شركة الحفر العراقية ضمن وزارة النفط العراقية".

ولفت المصدر إلى أن "الانتاج الحالي مقسم بواقع 150 ألف برميل يجهز للمصافي الحكومية في مصفاتي بيجي والدورة، وكذلك تجهيز مصافي أخرى محددة من قبل وزارة النفط بحدود 100 الف برميل، وما يتبقى تقوم الشركة بالتعامل معه وفق حاجة شركة النفط".

وتابع المصدر أن "شركة نفط الشمال سوف تدخل مجموعة من الابار التي تم تطويرها ورفع انتاجها النفطي الى عموم الانتاج الحالي البالغ 360 الف برميل يوميا".

وفي السياق أكد الخبير النفطي علي خليل لوكالة شفق نيوز، أن "الإنتاج الحالي لشركة نفط الشمال والبالغة بحدود 360 الف برميل يعتبر مستوى متوسطا في الإنتاج العام للشركة، لان الانتاج الفعلي للشركة يمكن ان يتجاوز 750 ألف برميل يوميا، وهذا المعدل يعني أن انتاج الشركة الآن يصل بحدود 50 بالمئة من عموم الانتاج".

وأكد أنه "يتعين وزارة النفط الاهتمام بالقطاع العام، ومنها شركة نفط الشمال، ويمكن رصد موازنة تطويرية للشركة لرفع الإنتاج لها حيث كانت الشركة تصدر في العام 2009 الى العام 2013 بحدود 500 ألف إلى 750 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي".

كما أشار خليل إلى أن "توقف التصدير من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي ساهم في عدم قيام شركة نفط الشمال من رفع مستوى الإنتاج العام للنفط الخام، وحتى تطوير البنى التحتية للشركة، فهناك مواقع ومعامل تحتاج الى تطوير، وهذا ينعكس على ارتفاع الإنتاج في شركة نفط الشمال، ويساهم في زيادة الدخل المالي لخزينة الدولة العراقية".