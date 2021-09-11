ارتفاع إنتاج النفط العراقي في آب بنسبة 1.9٪ شهرياً

شفق نيوز/ قالت منظمة تسويق النفط الحكومية "سومو"، يوم السبت، إن إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفع 1.93 بالمئة على أساس شهري في أغسطس/ آب الماضي، حتى مع ضخ البلاد أقل من حصتها في أوبك +.

وضخ العراق "ثاني أكبر منتج في أوبك" 3.961 مليون برميل في اليوم في المتوسط في أغسطس/ اب، مقارنة مع 3.886 مليون برميل في اليوم في يوليو/ تموز ، حسبما أظهرت بيانات "سومو".

وارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.061 مليون برميل في اليوم في أغسطس/ اب من 4.016 مليون برميل في اليوم في يوليو/ تموز مع استمرار التحالف في رفع سقف الإنتاج.

وتبلغ حصة العراق في سبتمبر/ ايلول 4.105 مليون برميل في اليوم حيث يواصل تحالف أوبك + تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر بين أغسطس/ اب وديسمبر/ كانون الاول ، بهدف إضافة 2 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2021.

وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 2.1٪ إلى 3.419 مليون برميل في اليوم في أغسطس/ اب ، حيث زادت هذه الصادرات الحكومية بنسبة 4.7٪ إلى 3.053 مليون برميل في اليوم ، وانخفضت التدفقات الكوردية بنسبة 14٪ إلى 365 ألف برميل في اليوم ، وفقًا لبيانات "سومو".

وارتفع الاستخدام المحلي، الذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي، بنسبة 9.2٪ إلى 547 ألف برميل في اليوم.

وتوصلت أوبك + إلى اتفاق في تموز الماضي لزيادة إنتاجها من النفط الخام الى 400 الف برميل في اب، مع تخصيص حصص إنتاج أكثر لخمسة أعضاء اعتبارًا من مايو/ ايار 2022.