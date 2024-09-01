ارتفاع إنتاج النفط الخام باقليم كوردستان رغم إغلاق خط أنابيب التصدير

شفق نيوز/ ارتفع إنتاج النفط الخام بإقليم كوردستان العراق رغم إغلاق خط أنابيب التصدير و تخطط للتوسع حسب ما قدرت شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس".

وتظهر الملفات المالية لخمس شركات نفط عامة تعمل في إقليم كوردستان أن إنتاجها من النفط الخام بلغ 173 ألف برميل يوميا في الربع الثاني، ارتفاعا من 170 ألف برميل يوميا في الربع الماضي.

ويقارن ذلك مع ما يزيد قليلاً على 2000 برميل يوميًا في الربع الذي أعقب إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي في المنطقة إلى ميناء جيهان التركي في مارس 2023 و182.230 برميلاً يومياً في الربع الذي سبق إغلاقه.

وارتفع إجمالي الإنتاج في المنطقة، بما في ذلك الأحجام من مجموعة "كار" المحلية، بنحو 250 ألف برميل يوميا، انخفاضا من حوالي 400 ألف برميل يوميا قبل إغلاق خط الأنابيب.

وفي إشارة إلى كيفية انتعاش السوق الكوردي ، أعلنت شركة النفط النرويجية DNO أنها ستوسع عملياتها في كوردستان لأول مرة منذ أوائل عام 2023، قائلة في نتائجها المالية للربع الثاني إنها: ستحشد منصة لحفر بئر جديدة في ترخيص Tawke.

وارتفع الإنتاج في حقول DNO بنسبة 9٪ عن الربع الماضي، حيث بلغ إجمالي النفط الخام الذي تم ضخه 79800 برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2024.

وعلى نحو مماثل، قالت شركة شاماران بتروليوم الكندية، التي استحوذت على وحدتي أتروش وسرسنك، وتدير شركة إتش كي إن كلا الكتلتين، إنها تتوقع زيادة الإنتاج.

قالت شركة جلف كيستون إنها بدأت عمليات النقل على مدار الساعة مع تزايد الإنتاج والطلب. وأشارت الشركة إلى "عودة ناجحة إلى الربحية وتوليد التدفق النقدي الحر في نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 "بعد عام 2023 الصعب".