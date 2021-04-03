ارتفاع إنتاج العراق من الغاز المصاحب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر شباط بلغ 2612 مقمقا يوميا في ارتفاع طفيف بالانتاج عن شهر كانون الثاني من العام الحالي.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق شهر شباط الماضي بلغ 2612 مقمقا باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1315 مقمقا باليوم".

وأضافت الوزارة أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 307 مقامق باليوم والمحروق منه بلغ58 مقمقا باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2305 مقامق باليوم والمحروق 1275 مقمقا باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1227 مقمقا يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 6000 طن يومي".

وبلغ انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر كانون الثاني الماضي 2580 مقمقا يوميا.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.