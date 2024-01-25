ارتفاع إنتاج البطاطا في ديالى الى الضعف ينعش الأسواق المحلية

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، يوم الخميس، ارتفاع إنتاج محصول البطاطا للموسم الحالي وأصناف متميزة، مؤكدة انتعاش الأسواق المحلية بالمنتج.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي لوكالة شفق نيوز، ان انتاج البطاطا للموسم الحالي رغم عدم انتهائه حتى الآن قد تجاوز 10500 طن بعد توسيع زراعة المحصول من نحو 1000 دونم إلى أكثر من 1500 دونم، فيما بلغ إنتاج الموسم الماضي أكثر من 5500 طن.

وبين، ان ارتفاع وانتعاش إنتاج البطاطا انعكس ايجابيا على الأسواق المحلية بعد انتاج اصناف متميزة من المحصول بينها (ليدي روزيتا) والتي تعد محط إقبال شركات انتاج المنتجات الغذائية كالشبس والرقائق الغذائية الاخرى، مشيرا الى ان شركات انتاجية تعاقدت مع مزارع البطاطا لشراء المحصول .

وتابع، أن الصنف الثاني من البطاطا (اريزونا) يستخدم في مائدة الاسرة، مؤكدا كثرة الاقبال عليه في الأسواق المحلية.

وأوضح المندلاوي، ان مناطق انتاج البطاطا تركزت في المناطق والأراضي الخصبة بين قضاء الخالص وناحية العظيم لوفرة المياه ومقومات نجاح زراعتها، إلى جانب استخدام تقنيات الري الحديثة( التنقيط).