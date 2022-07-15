ارتفاع مؤشر الدولار عالميا

شفق نيوز/ كان الدولار يحوم دون أعلى مستوى له منذ عقدين تقريبًا في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة ، بعد أن انخفض خلال الليل بعد أن قال اثنان من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار أقل من 100 نقطة أساس التي كان المستثمرون يراهنون عليها.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.03٪ إلى 108.60 ، بعد أن وصل ثم تراجع من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2002 عند 109.29 يوم الخميس.

وصعد التجار من رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخضع لعملية تشديد كبيرة في اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين يتسابق بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.

لكن تم تقليص هذه الرهانات بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وجيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لهذا الشهر ، على الرغم من أرقام التضخم.

وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حاليًا إلى احتمال 36٪ لزيادة 100 نقطة أساس ، بانخفاض عن حوالي 70٪ قبل التعليقات.

وحتى مع التراجع ، يسير مؤشر الدولار على المسار الصحيح لأسبوع مكاسب ثالث ، مرتفعًا بنسبة 1.58٪ عن يوم الجمعة الماضي على كلتا الرهانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتزايد العدوانية ، كما أدت المخاوف بشأن الركود الناتج إلى زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن.

ومقابل الين ، استقر الدولار عند 138.98 ، ليبقيه على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب بنسبة 2.1٪ هذا الأسبوع. لامس 139.38 خلال الليل للمرة الأولى منذ سبتمبر 1998 حيث وسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الفجوة إلى نظرائهم اليابانيين.

وكان بنك اليابان ثابتًا في التزامه بسياسة فائقة السهولة لدعم الاقتصاد الفاتر ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على إبقاء إعدادات التحفيز ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر اليورو عند 1.00245 دولار ، بعد ارتداده من دون التكافؤ يوم الخميس لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الموحدة إلى 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة ، لكن رئيس البلاد رفض ذلك.

تعاني منطقة اليورو من أزمة طاقة متفاقمة حيث أغلقت روسيا خط أنابيب غاز لإجراء صيانة منتظمة لمدة أسبوع ، مما ترك الأسواق متوترة بشأن ما إذا كان سيعود للعمل ، مع قول روسيا إنه سيعتمد على الطلب والعقوبات.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين ، من المرجح أن يلتزم البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة التي أشار إليها الأسبوع المقبل ، لكن التوقعات تسير وراء الاحتياطي الفيدرالي ، مما يدعم قوة الدولار مقابل اليورو.

في غضون ذلك ، وصل الاسترليني إلى مستوى 1.18265 دولار ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 28 شهرًا عند 1.1761 دولار خلال الليل. انخفض بنسبة 1.71 ٪ منذ يوم الجمعة الماضي ، متجهًا إلى أسوأ أسبوع له منذ أوائل مايو حيث يلقي الاضطراب السياسي بظلاله على العملة.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.24٪ إلى 0.6732 دولار ، متجهاً نحو أدنى مستوى له في عامين يوم الخميس عند 0.66825 دولار بعد انخفاض أكثر من المتوقع في النمو الاقتصادي في الشريك التجاري الرئيسي للصين.

وللأسبوع ، انخفض الدولار الاسترالي بنسبة 1.77٪.

ولامس اليوان الصيني أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار ويبدو أنه مهيأ لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو حيث أثارت البيانات الضعيفة الشكوك حول هدف النمو الاقتصادي لهذا العام.