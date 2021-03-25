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ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-25T08:04:05+0000
ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الخميس، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر شباط بنسبة 0.7%، والسنوي بنسبة 4%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مؤشر التضخم الشهري لـ شباط الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، مبينا ان "مؤشر التضخم السنوي هو الآخر ارتفع بنسبة 4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020".

واضاف ان "الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الاول عام 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات لكون اغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة".

واشار الى ان "معدل التضخم قد ارتفع بنحو 4.9% منذ شهر تشرين الثاني 2020 لغاية شباط 2021".

وكان الجهاز المركزي للاحصاء قد اعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن ارتفاع التضخم الشهري لكانون الثاني بنسبة 0.8% والسنوي بنسبة 3.2%.

 

 

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