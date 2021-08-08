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ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-08T10:26:16+0000
ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر حزيران بنسبة 0.7%، والسنوي بنسبة 6.5%

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مؤشر التضخم الشهري لشهر حزيران الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، مبينا أن "مؤشر التضخم السنوي هو الآخر ارتفع بنسبة 6.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020".

وأضاف أن "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع أجور اشتراك المولدات في اغلب محافظات العراق بنسبة 15.9%، وأسعار الوقود بنسبة 0.6% واسعار الايجارات بنسبة 0.2%.

وأشار الجهاز إلى أن "قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا ايضا قدره 1.5%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاع قدره 1%"، مبينا أن "قسم السلع والخدمات المتنوعة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.8%".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن ارتفاع التضخم الشهري لشهر ايار بنسبة 0.7% والسنوي بنسبة 4.3%.

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