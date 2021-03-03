ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الثاني بنسبة 0.9%، والسنوي بنسبة 3.3%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مؤشر التضخم الشهري لكانون الثاني الماضي ارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، مبينا أن "مؤشر التضخم السنوي هو الآخر ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020".

وأضاف أن "الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الاول عام 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لكون أغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة".

وأشار الجهاز إلى أن "ارتفاع مؤشر التضخم الشهري لكانون الأول تركز في أرتفاع قسم السلع والخدمات ارتفاعا بلغ نسبته 2.1% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب في عموم العراق ".

وتابع ان "قسم الصحة شهد ارتفاعا ايضا بنسبة 1.3% نتيجة ارتفاع المجموعة الرئيسية للمنتجات والخدمات الطبية التي تشمل المنتجات الصيدلانية كعلاج الضغط والسكر وارتفاع اجرة الطبيب في العيادات الاهلية وارتفاع اجور خدمات المستشفيات الاهلية".

واوضح ان "قسم السكن سجل ارتفاعا بلغ 1.4% بسبب ارتفاع مجموعة إمدادات الماء والكهرباء ومجموعة الوقود ومجموعة الايجار بنحو 0.2%"، مبينا ان قسم التعليم سجل ارتفاعا ايضا نتيجة ارتفاع قسم الدروس الخصوصية في عدد من المحافظات ".

واكد الجهاز ان ارتفاع المؤشر السنوي لشهر كانون الثاني مقارنة مع نفس الشهر من كانون الثاني عام 2020 جاء نتيجة ارتفاع قسم التبغ بنسبة 11.2%، كما ان قسم السكن سجل ارتفاعا سنويا قدره 0.3%، وسجل قسم الصحة ارتفاعا سنويا بلغ 13.6% ".

وتابع ان قسم النقل سجل ارتفاعا سنويا بلغ 9.7% كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا سنويا بلغ 5.8%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغ نسبته 11.1%، وسجل قسم الخدمات والسلع ارتفاعا بلغ نسبته 13.7%".

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.