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ارتفاع ملفت في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-01T08:52:17+0000
ارتفاع ملفت في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، من العملة الصعبة بنسبة تبلغ 26% لتصل إلى أكثر من 86 مليون دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 26.47% لتصل الى 86 مليوناً و100 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 68 مليوناً 323 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات جميعها ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم شراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 17 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

 

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