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ارتفاع ملحوظ لإنتاج العراق من الغاز المصاحب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-03T08:03:00+0000
ارتفاع ملحوظ لإنتاج العراق من الغاز المصاحب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن إنتاج الغاز المصاحب خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ باليوم 3270 مقمق- مليون قدم مكعب قياسي-.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر تشرين الاول الماضي بلغ 3270 مقمق باليوم مرتفعا بمقدار 951 مقمق يوميا عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ الإنتاج فيه 2319 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1176 مقمق باليوم".

وأضافت الوزارة أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 327 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 101 مقمق باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2043 مقمق باليوم والمحروق 1075 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1069 مقمق يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 4959 طنا يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.

 

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