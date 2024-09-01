ارتفاع ملحوظ في حوالات مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ شهد مزاد البنك المركزي العراقي، الذي أقيم اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات الحوالات الخارجية بنسبة 92% مقارنةً بالمبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 257 مليون دولار.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، باع البنك المركزي في مزاد اليوم مبلغاً قدره 279 مليوناً و390 ألفاً و704 دولارات، بمتوسط سعر صرف بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبنفس السعر للحوالات الخارجية، بينما كان السعر النقدي 1305 دنانير لكل دولار.

وتوجهت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج، حيث بلغ إجمالي المبيعات في هذا السياق 257 مليوناً و640 ألفاً و704 دولارات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية التي بلغت 21 مليوناً و750 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصرف الذي اشترى الدولار النقدي كان واحداً فقط، بينما قام 15 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، كما بلغ عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 15 شركة.