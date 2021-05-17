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ارتفاع ملحوظ في الليرة التركية يبعدها عن انخفاض غير مسبوق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-17T07:27:54+0000
ارتفاع ملحوظ في الليرة التركية يبعدها عن انخفاض غير مسبوق

شفق نيوز/ صعدت الليرة التركية 1.2 بالمئة، يوم الاثنين، لتبتعد عن مستوى قرب منخفض غير مسبوق سجلته  الخميس.

وأدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية، مما قلص الضغط مع إعادة فتح أنشطة اقتصادية بالسوق الناشئة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام.

وبلغت العملة 8.34 مقابل الدولار، وهي مرتفعة بنحو اثنين بالمئة منذ يوم الخميس الذي لامست فيه أضعف مستوى لها في ستة أشهر عند 8.51 مع تنامي مخاوف التضخم العالمي.

ورفعت الحكومة التركية اليوم إجراءات الإغلاق خلال النهار بسبب فيروس كورونا، والتي فرضت منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، والتي تضمنت إغلاق المدارس وبعض الشركات، ولا يزال حظر التجول ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع قائما.

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