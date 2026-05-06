ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب والفضة مدعوماً بتراجع الدولار وانفراجة هرمز

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وانخفاض المخاوف التضخمية، وسط مؤشرات على تقدم في مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2% ليصل إلى 4647.09 دولارًا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 2% لتصل إلى 4658 دولارا.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار النفط والدولار، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى إحراز تقدم كبير نحو اتفاق شامل مع إيران، إلى جانب تعليق الجهود الأميركية لمرافقة السفن في مضيق هرمز، ما عزز آمال انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما أسهم انخفاض الدولار في زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت تراجعت فيه مخاوف بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة مع هدوء أسعار النفط.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.4% إلى 75.62 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 2.4% إلى 1999.95 دولاراً، كما زاد البلاديوم 2.6% إلى 1524.59 دولاراً.