ارتفاع ملحوظ بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع بداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح الخميس الماضي 141700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144800 دينار مقابل 100 دولار.