ارتفاع ملحوظ بمعدل استيراد العراق لأجهزة التبريد الصينية

شفق نيوز/ أشرّت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الخميس، ارتفاع أعداد اجهزة التبريد المستوردة من الصين خلال الربع الأول من من العام الحالي 2024 بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن معدل الاستيرادات بالعام 2024 بلغت 1.3 مليون جهاز تبريد بقيمة 402 مليون دولار امريكي مقارنة بمليون جهاز في 2023 و بقيمة 318 مليون دولار

بحسب بيانات هيئة الكمارك الصينية، فإن اجهزة التبريد تمثل بحدود 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين من ناحية القيمة.

ونوه التقرير الى ان اجهزة التبريد لها تأثير مباشر على إنتاج الكهرباء، وبالتالي زيادة الضغط على منظومة الطاقة، وزيادة الانقطاعات حتى مع زيادة الإنتاج لعدم التناسب مع الاستهلاك.

وأشارت المؤسسة في تقريرها أن تصنيع اجهزة التبريد ليست من الصناعات المعقدة والصعبة، بل يمكن العمل ايجاد اكثر من مصنع عراقي لانتاج هذه الاجهزة وبمواد اولية عراقية.

واعتبر التقرير أن تقليص فاتورة استيراد أجهزة التكييف له أثر مباشر على الطلب على الدولار في السوق المحلي لما يمثله من قيمة تعتبر الاعلى بين كل السلع المستوردة، وبالتالي تقليل سعر صرف الدولار امام الدينار.

وأكدت المؤسسة أن ارتفاع النمو في اجهزة التبريد بهذه النسبة الكبيرة سيؤدي الى ضغط خلال السنوات القادمة على الاستيراد وعلى منظومة الطاقة الكهربائية وأيضا التأثير على البيئة من خلال الحرارة التي تولدها هذه الاجهزة.