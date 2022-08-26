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ارتفاع مقدار الودائع في البنوك العراقية لقرابة 100 ترليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-26T08:00:23+0000
ارتفاع مقدار الودائع في البنوك العراقية لقرابة 100 ترليون دينار

شفق نيوز/ ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بشؤون الإقتصادية، يوم الجمعة، بإرتفاع مقدار الودائع بالبنوك العراقية لتصل إلى 100 ترليون دينار.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن مقدار الودائع ارتفع إلى 99 ترليون دينار وذلك لغاية شهر تموز/ يوليو 2022 بينما كان مقدارها 83 ترليونا في شهر كانون الثاني من العام 2021.

وأضاف أن الودائع لدى البنوك الخاصة تصل إلى حدود 20% من مجموع الودائع، مشيرا إلى أن خمسة مصارف خاصة تستحوذ على 51% من مجمل ودائع القطاع الخاص.

وقدّر تقرير المؤسسة الإقتصادية، حجم العملة النقدية خارج النظام المصرفي بحدود 70 ترليون دينار.

ونشرت المؤسسة جدولا مفصلا وبالارقام عن الودائع في البنوك العراقية:

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