ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام اقتصادية، يوم الخميس، بأن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل تراجع مخزون البنزين مع ارتفاع الطلب على الوقود قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من تموز/ يوليو الجاري.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فقد زادت مخزونات النفط الخام زادت 7.1 مليون برميل إلى 426 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من تموز/ يوليو الجالالاي، وهو ما جاء على عكس توقعات المحللين في استطلاع لوكالة "رويترز" بتراجع تلك المخزونات 2.1 مليون برميل.

وذكر المحلل في مجموعة "Price Futures"، فيل فلين "شهد الطلب الإجمالي ارتفاعاً ملحوظاً، لذا تعتبر السوق زيادة مخزونات النفط الخام حدثاً استثنائياً".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات الأميركية من البنزين تراجعت 2.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 229.5 مليون برميل، وهو ما يعتبر أعلى من توقعات المحللين في استطلاع "رويترز" التي تمثلت في تراجع بمقدار 1.5 مليون برميل.

ويأتي ذلك تزامناً مع زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 6% إلى 9.2 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من تموز/ يوليو، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بكمية 464 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأيضاً تراجعت المخزونات الأميركية من نواتج التقطير، والتي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 825 ألف برميل في الأسبوع السابق إلى 102.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بهبوطها 300 ألف برميل فقط.

ويعتبر المستوى الحالي لتلك المخزونات هو الأدنى منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي في الرابع من تموز/ يوليو الجاري، تراجع أيضاً استهلاك المصافي الأميركية من النفط الخام 99 ألف برميل يومياً. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2% إلى 94.7% من القدرة الإجمالية.

وهبط صافي واردات النفط الخام الأميركية تراجع 1.36 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.