ارتفاع معدل نمو الحسابات المصرفية في العراق

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن ارتفاع معدل نمو الحسابات المصرفية للسنوات الماضية في البلاد.

وأوضح البنك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معدل نمو الحسابات المصرفية ارتفع من عام 2018 إلى 2019 بنسبة 90% ليصل إلى 12.500 مليون حساب مصرفي".

وأضاف أن "معدل نمو الحسابات المصرفية بلغت ذروتها في عام 2020 بمعدل نمو بنسبة 90% إذ وصل إلى 12 مليون حساب مصرفي، بينما انخفض للعام 2021 إلى أدنى مستوى بنسبة 10% ليصل إلى 1.500 مليون حساب مصرفي".

وأشار المركزي العراقي، إلى ارتفاع معدل نمو الحسابات المصرفية، للعام 2022 بنسبة 30% ليصل إلى 4.500 مليون حساب مصرفي، كما ارتفع خلال عام 2023 بنسبة 54% ليصل إلى مستوى 8 ملايين حساب مصرفي.