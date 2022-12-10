ارتفاع معدل الصادرات الإيرانية بنسبة 84 بالمئة من معبر "مهران" إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الجمارك في محافظة ايلام، ارتفاع معدل صادرات السلع والبضائع الإيرانية من معبر مهران الحدود إلى العراق.

وقال غلامي في تصريح صحفي، إنه خلال الأشهر التسعة الماضية تم تصدير مليونين و350 الف طن من السلع والبضائع الإيرانية الى العراق، ومقارنة بالعام الماضي وخلال الفترة نفسها ارتفعت نسبة الصادرات الايرانية من هذا المعبر 84 بالمئة من ناحية الوزن بينما ارتفعت بنسبة 72 بالمئة من ناحية الإيرادات المالية.

ومن بين 12 معبراً حدودياً برياً لإيران مع العراق احتل معبر مهران المرتبة الأولى في التصدير، وفقا للمسؤول الجمركي الإيراني.