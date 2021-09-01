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ارتفاع معدل التوافد التجاري الايراني عبر ديالى بنسبة 50%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T12:13:31+0000
ارتفاع معدل التوافد التجاري الايراني عبر ديالى بنسبة 50%

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاربعاء ارتفاع معدل توافد القوافل التجارية الايرانية عبر منفذ مندلي الى نسبة 50%، فيما كشف مصدر اخر عن "تراخي" الاجراءات وعودة سيطرة جهات متنفذة على دخول البضائع الايرانية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، ان "معدل دخول وتوافد الشاحنات التجارية عبر منفذ مندلي من 50 الى 100 شاحنة يوميا".

واضاف ان "التبادل التجاري انتعش بنسبة كبيرة في المنفذ مقارنة بالفترات الماضية بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا".

الى ذلك كشف مصدر لوكالة شفق نيوز، عن "تراخي الاجراءات والضوابط الكمركية المعمول بها منذ زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمنفذ العام الماضي، التي فرضت اجراءات صارمة للسيطرة على عمليات التهريب ودخول البضائع بشكل غير قانوني".

واشار الى "عودة جهات متنفذة للسيطرة على عمليات التبادل التجاري ودخول البضائع على الرغم من خضوع المنفذ للسيطرة والمراقبة الامنية".

يذكر ان منفذ مندلي شرقي محافظة ديالى، الحدودي مع ايران، شهد خلال الاسابيع الماضية صدامات بين جهات متنفذة دفعت الحكومة لفتح تحقيق شامل وفرض اجراءات صارمة لمنع تكرار أي خروق قانونية.

وبسبب الاجراءات الكمركية التي فرضتها الحكومة والسلطات الامنية انخفض معدل دخول القوافل التجارية الوافدة من ايران بنسب 50% خلال العامين الماضي والحالي، واتجهت الى منافذ اقليم كوردستان بسبب التسهيلات الكمركية والاجراءات الميسرة.

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