ارتفاع معدل التضخم في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الأربعاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة (0.1%) مقارنة بشهر آذار الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجهاز المركزي للإحصاء يواصل رصد حركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، بنحو مستمر، وعلى أساس هذا الرصد يطلق تقريره النوعي الشهري للرقم القياسي واسعار المستهلك، الذي يؤشر لمعدلات التضخم الشهري.

وأشار إلى أن أول تقرير نوعي رقمي لرصد التغيرات المصاحبة لتغيير سعر الصرف، كان خلال شهر كانون الاول من العام المنصرم، الذي أظهر ارتفاع معدل التضخم، بنسبة (3.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي شهد رفع سعر الصرف.

ولفت الهنداوي الى ان معدلات التضخم واصلت الارتفاع، بنحو طفيف خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي، مضيفا أن معدل التضخم ارتفع بنسبة (0.8%) خلال شهر كانون الثاني، وفي شهر شباط ارتفع بنسبة (0.7%)، وارتفع خلال شهر آذار بنسبة (0.6)، فيما كانت نسبة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة (0.1%)، كاشفا أن الارتفاع التراكمي لمعدلات التضخم خلال الستة أشهر الماضية(من شهر تشرين الثاني 2020 لغاية شهر نيسان 2021) بلغ (5.6%).