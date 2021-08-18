سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز بالعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-18T10:12:15+0000
ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز بالعراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، الذي كانت نسبة ارتفاع التضخم فيه(0.7%).

وعزا المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاسباب الى ارتفاع اسعار قسم السكن، بنسبة(1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب محافظات العراق، مضيفا ان قسم الترفيه سجل هو الاخر ارتفاعا خلال شهر تموز الماضي بنسبة(0.7%). بسبب ارتفاع اسعار الرحلات السياحية، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسة (0.6%)، نتيجة ارتفاع اسعار تذاكر الطيران.

وتابع بالقول، ان الجهاز المركزي للاحصاء ولدى قيام فرقه الميدانية برصد حركة الاسعار لاكثر من (333) سلعة وخدمة، في الاسواق المحلية لشهر تموز الماضي، سجلت ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2020، بلغت نسبته (7.4%) .

related

ارتفاع معدل التضخم في العراق .. الحكومة تعلن انخفاضا بأسعار المواد الغذائية

Date: 2021-06-20 05:30:14
ارتفاع معدل التضخم في العراق .. الحكومة تعلن انخفاضا بأسعار المواد الغذائية

ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

Date: 2021-08-08 10:26:16
ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

ارتفاع إنتاج العراق من الغاز المصاحب

Date: 2021-04-03 08:42:40
ارتفاع إنتاج العراق من الغاز المصاحب

كورونا يضع قرابة 5 ملايين عراقي تحت خط الفقر

Date: 2020-07-08 15:48:44
كورونا يضع قرابة 5 ملايين عراقي تحت خط الفقر

الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-05 07:26:41
الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

مصدر حكومي يفصح عن أسباب صعود الدولار بالأسواق العراقية

Date: 2021-08-08 09:01:01
مصدر حكومي يفصح عن أسباب صعود الدولار بالأسواق العراقية

وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط الى 60 دولاراً

Date: 2021-01-16 07:51:09
وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط الى 60 دولاراً

إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-14 07:42:30
إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي