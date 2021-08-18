ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز بالعراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، الذي كانت نسبة ارتفاع التضخم فيه(0.7%).

وعزا المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاسباب الى ارتفاع اسعار قسم السكن، بنسبة(1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب محافظات العراق، مضيفا ان قسم الترفيه سجل هو الاخر ارتفاعا خلال شهر تموز الماضي بنسبة(0.7%). بسبب ارتفاع اسعار الرحلات السياحية، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسة (0.6%)، نتيجة ارتفاع اسعار تذاكر الطيران.

وتابع بالقول، ان الجهاز المركزي للاحصاء ولدى قيام فرقه الميدانية برصد حركة الاسعار لاكثر من (333) سلعة وخدمة، في الاسواق المحلية لشهر تموز الماضي، سجلت ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2020، بلغت نسبته (7.4%) .