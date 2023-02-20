ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية عالمياً

شفق نيوز/ أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية عالميا مسجلا أكثر من 5%.

وقال البنك في تقرير له للفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 أن "التضخم سجل 83.3% من البلدان المنخفضة الدخل، و90.2% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و91% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل".

وأضاف أن التضخم سجل نحو 85.7% من الدول مرتفعة الدخل، وأغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 2% أعلى مما كانت عليه قبل أسبوعين، وأغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنحو 5%، وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 1% و2% و5% على التوالي".

واوضح ان أسعار البن زادت بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين، وارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 9% و 16% على الترتيب، فيما انخفضت أسعار القمح بنسبة 3%".

وتابع أن أسعار الذرة والقمح ارتفعت بنسبة 31% و14% على الترتيب عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2021".

ووفقا لتحديث نظام معلومات الأسواق الزراعية الصادر في فبراير/شباط 2023، انخفضت أسعار الأسمدة بنسبة 40% منذ أن سجلت مستويات قياسية بقيمة إسمية في الربيع الماضي، بسبب الانخفاضات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي وإعادة فتح مصانع الأسمدة في أوروبا. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الأسعار لا تزال تقريبا ضعف مستواها قبل عامين.